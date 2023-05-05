نشكركم على متابعتكم خبر نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل لندن للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 05:01 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، يشارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

ويحضر سموه حفل الاستقبال الرسمي، الذي يقام غداً في قصر باكنجهام، بمشاركة قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار الشخصيات.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، قد وصل مساء اليوم، إلى العاصمة البريطانية “لندن”، على رأس وفد يتألف من عدد من كبار المسؤولين في الدولة.