نشكركم على متابعتكم خبر طيران الإمارات والاتحاد للطيران توسعان اتفاقية الإنترلاين بينهما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الإنترلاين بينهما وتوفير رحلات ربط مريحة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الناقلتين الإماراتيتين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الدولة من الأسواق الرئيسية، وذلك بتمكين الزوار من تجربة أكثر من وجهة في برنامج رحلة واحد.

واعتباراً من 1 يونيو سيتمكن عملاء كلتا الناقلتين من إجراء حجز واحد والسفر إلى دبي أو أبو ظبي، مع عودة سلسة عبر المطار الآخر. كما توفر الاتفاقية الجديدة للمسافرين الذين يخططون لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة مرونة في إصدار التذاكر الشاملة لرحلاتهم الكاملة وتسجيل الأمتعة بمنتهى الراحة والسهولة.

وسوف تركز الناقلتان في المراحل الأولى من الشراكة، على جذب الزوار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير حركة الإنترلاين الوافدة من النقاط الأوروبية والصين. ويتوفر أمام العملاء الذين يفدون إلى الدولة خيار”رحلات متعددة المدن”، مع إمكانية السفر من مدينة على شبكتي الناقلتين، والعودة بسهولة إلى نقطة أخرى تخدمها طيران الإمارات أو الاتحاد للطيران.