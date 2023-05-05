نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن سعيد: نجاح مذهل لمعرض سوق السفر العربي في دورته الـ30 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي حققت نجاحاً مذهلاً.

وأوضح سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الحدث شكّل فرصةً رائعةً للتعاون في صناعة السفر مع الزوار من جميع أنحاء العالم في دبي.

وقال سموه: «عرضت طيران الإمارات أحدث مبتكراتها، وعززت جهودها نحو بناء ممارسات طيران مستدامة وتقليل الأثر البيئي للسفر الجوي».

وأضاف سموه: «كشفت فلاي دبي عن أحدث مقاعدها المتميزة، جناح درجة الأعمال الجديد، الذي يوفر للركاب مزيداً من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة».

ولفت سموه إلى أن مدينة إكسبو دبي، ضمن جناح دبي، تواصل مشاركة إرثها مع المدينة التي تتمحور حول الإنسان وتعطي الأولوية للاستدامة والبيئة.

وذكر سموه أن مجموعة دناتا للسفر قدمت حلولاً شاملة تلبي احتياجات المسافرين، لتلبية الطلب المتنامي على السفر المحلي والدولي، بما في ذلك خدمات المطارات والمعالم السياحية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالسفر.