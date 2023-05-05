نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين هاتفياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل سموهما خلال الاتصال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.