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رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية بين البلدين

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم – خلال اتصال هاتفي – العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل سموهما – خلال الاتصال – وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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