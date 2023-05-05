نشكركم على متابعتكم خبر السفير المصري : الجالية المصرية في الإمارات على موعد مع قمة مميزة في لقاء السوبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، على تميز العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرا إلى أن مصر ترى في الإمارات شريكاً وصديقاً وشقيقاً، وهو ما يعكسه بامتياز التنسيق الرفيع بين القيادتين والمصير التاريخي المشترك بين البلدين.

وبحسب “وام”، قال سعادة السفير عيسى : الإمارات دولة متفردة تمارس أدوارا إقليمية ودولية مؤثرة، وتنمو بشكل متسارع، وتزدهر اقتصادياً، وهي مكان مثالي للتسامح والتعايش حيث يعيش على أرضها ما يزيد عن 190 جنسية، ما يدفعنا لتمكين العلاقات معها، وهو ما يتجلى من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القمة.

وأشار عيسى إلى أن الإمارات استطاعت وبامتياز ممارسة ما يعرف بالدبلوماسية الرياضية، التي أصبحت عنصراً مهما في الترويج للدولة، من خلال استضافة اللقاءات الرياضية المهمة، وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية العالمية، كـ “الفورمولا 1” وبطولات الــ “يو اف سي”، ما يؤكد مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، وانعكاساً لثقة الاتحادات الرياضية العالمية في مستوى التنظيم والبنية التحتية والأدوات المتوفرة.

وأوضح أن الجالية المصرية المقيمة على أرض الإمارات بمختلف انتماءاتها، على موعد مع قمة كروية مميزة، كما أن سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين على موعد مع العديد من الفعاليات العالمية الأخرى الثقافية والاقتصادية المتعددة والمتنوعة على مدار السنة.

وقال عيسى: إن نجاح الإمارات في تنظيم واستضافة كأس السوبر المصري لخمس مرات منذ النسخة الأولى التي أقيمت عام 2015 يعد نجاحاً كبيراً، بفضل المنظومة الاحترافية والمتكاملة، والتنسيق الكبير كل حسب اختصاصه.

وأضاف: على الجميع التحلي بالروح الرياضية، والتنافس الشريف البناء، والتشجيع بطريقة حضارية تعكس أخلاق وحضارة الملايين من المصريين، لنقدم رسالة شكر وعرفان للإمارات وشعبها على حفاوة الاستضافة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولنكون امتداداً لرسالة الرياضة السامية بين الأمم والشعوب.