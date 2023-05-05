نشكركم على متابعتكم خبر غرفة أم القيوين تعلن عن إعفاءات تدعم الأعمال في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين عن حزمة من الإعفاءات الخاصة برسوم الخدمات المقدمة لمجموعة من الرخص ، و ذلك في اطار دعمها المستمر لقطاع الأعمال في الإمارة و العمل على إنعاشه .

وبحسب “وام”، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا الغرفة لتسهيل عملية تأسيس الأعمال في أم القيوين ، وتقليص النفقات والأعباء المالية والإدارية على اصحاب المشاريع ، لا سيَّما للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وشملت الإعفاءات التي بدأت مع الأول من شهر مايو الجاري إعفاء الأعضاء أصحاب الرخص المهنية من رسوم تصديق المستندات، وإعفاء جميع الأعضاء أصحاب الرخص المهنية والتجارية والصناعية من رسوم إصدار بدل فاقد لشهادة العضوية، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الصلح والتوفيق والتي تبلغ قيمتها 1000 درهم، مما يتيح لهم الحصول على هذه الخدمات دون سداد أية رسوم.

وقال سعادة عمار العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بأن هذه الاعفاءات إنما هي محفزات تنعش القطاع الاقتصادي بأم القيوين وتعمل أيضًا على تشجيع رجال الأعمال لاتخاذ الصلح والتوفيق طريقا لحل النزاعات التجارية لما فيه من توفير للمال والجهد والوقت.