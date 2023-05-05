نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الفجيرة : جيشنا رمز وحدتنا وعزتنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أنه مع مضي 47 عاماً على تأسيس قواتنا الباسلة .. نعيش في دولة تقوم على العدل والمساواة والسلام ، وقد بينت للعالم كله بأنها مكان للأمن والاستقرار بفضل حكمة قادتها ومنعة جيشها وبأس رجالها ، وأثبتت أن جيشنا على قدر المسؤولية المناطة به، وهو قادر على الذود عن بلادنا وبذل الغالي والنفيس من أجل أن تكون الإمارات واحة للأمن والأمان .

وبحسب “وام”، قال سموه – في الكلمة التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة التي توافق السادس من مايو من كل عام – : “ نحتفي كل عام بالذكرى الغالية على قلوب أهل الإمارات جميعهم لتأسيس قواتنا المسلحة التي تترافق معها قيم الوفاء والإخلاص والعزة والكرامة لدولتنا العظيمة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه “ الوالد والقائد المؤسس للدولة وإخوانه الآباء المؤسسون ”طيب الله ثراهم” جميعا .. وإننا إذ نفخر بالمنجز الذي تم تحقيقه على يد رجالنا الأوفياء ،الذين وعدوا فصدقوا وقاتلوا فانتصروا ، نؤكد أن جيشنا رمز وحدتنا وعزتنا ونحن نفخر بالجهود التي تقدم وبالتضحيات التي بذلت، وترانا نستذكر بطولات شهداء الإمارات الكبيرة ، الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وحفاظا على الأرض ونصرة للأشقاء ودعما للشرعية ، وسطروا أروع الملاحم الإنسانية في التضحية والعطاء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويديم الأمن والأمان على دولة الإمارات”.

وأضاف في هذه الذكرى الخالدة ، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”، ونائبيه وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الكرام، وشعب الإمارات، مؤكدين على ثقتنا بقواتنا المسلحة وجيشنا ورجالنا البواسل في تقديم دمائهم فداءً لوطننا الغالي، أدام الله على الإمارات نعمة الأمن والأمان .