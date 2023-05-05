نشكركم على متابعتكم خبر حاكم رأس الخيمة يستقبل نائبة رئيس فيتنام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم معالي فوتي آنه شوان، نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية التي تزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بمعالي نائبة رئيس فيتنام، والوفد المرافق لها، وتبادل معها الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بما يخدم المصالح المشتركة على مختلف الصعد. وأشاد سموه بمتانة العلاقات الثنائية وأطر الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

من جانبها أكدت معالي فوتي آنه شوان، أن بلادها حريصة على توطيد العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيدة بمكانة وحضور الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.