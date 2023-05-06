نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: توحيد قواتنا المسلحة يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 11:00 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن توحيد القوات المسلحة يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في “تويتر”: “سعدت بمشاركة قواتنا المسلحة الاحتفاء بيوم توحيدها .. يوم وطني في مسيرة الاتحاد ونهضة الإمارات .. أهنئ جميع المنتسبين لهذه المؤسسة العريقة، وأدعو الله تعالى بالرحمة للقادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي.”

وكان قد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيدها، والذي وافق يوم السادس من مايو عام 1976.

وتضمن الاحتفال فقرات متنوعة عبرت عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية والإشادة بالقرار التاريخي لتوحيد القوات المسلحة الذي يعد أحد أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ دولة الإمارات ومسيرتها لتعزيز أركان اتحادها والحفاظ على مكتسباتها ودورها ومواقفها الإنسانية الداعمة للسلام والاستقرار، إلى جانب استذكار جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه من القادة المؤسسين الذين اتخذوا هذا القرار التاريخي، ووضعوا الأساس لوطن قوي عزيز متطلع إلى المستقبل بثقة وطموح.