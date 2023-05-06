نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين حادثي إطلاق النار الجماعي في صربيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثي إطلاق النار الجماعي اللذين وقعا في صربيا، وأسفرا عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الصربية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء. وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.