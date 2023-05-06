نشكركم على متابعتكم خبر دبي تدخل موسوعة “غينيس” برقمين قاسيين في مؤتمر طبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أضافت دبي رقمين قياسيين جديدين إلى سجلها في موسوعة “غينيس”؛ الأول في عدد الدول المشاركة المؤتمر العالمي الثاني لجراحة التجميل، حيث بلغ 89 دولة، بينما كان المطلوب 50 دولة، والرقم الثاني وصول عدد الجراحين في المؤتمر إلى 480 جراحاً في قاعة واحدة، بينما كان الرقم السابق 250 جراحاً.

وأهدى الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة جراحة التجميل بجمعية الإمارات الطبية رئيس المؤتمر هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح رئيس شعبة جراحة التجميل بجمعية الإمارات الطبية إلى أن إدارة “غينيس” ستقوم بتسليم الشهادتين لشعبة جراحة التجميل على هامش حفل كبير سيتم تنظيمه الليلة وسط احتفال موسع لتكريم المشاركين.