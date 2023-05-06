نشكركم على متابعتكم خبر دائرة الصحة في أبوظبي تحذر من 13 منتجاً مغشوشاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

حذرت دائرة الصحة في أبوظبي على موقعها الإلكتروني، من استخدام 13 منتجاً مغشوشاً، وذلك في مايو الجاري، مشيرة إلى أن تلك المنتجات حذرت منها منظمات وجهات صحية عالمية وإقليمية، لوجود مكونات ومواد فعالة ذات خطورة تؤدي لآثار صحية خطيرة إلى جانب أنها تصنع وتخزن في ظروف غير ملائمة.

وأوضحت أن المنتجات هي: تروفي بووست 7 داي اكسبيرينس كيت، تروفي بووست 30 داي اكسبيرينس كيت، تروفي 7 داي اكسبيرينس كيت، ترو بووست روبي ريف، ترو بووست درينك سيترين سبارك، ريفيكتوسيل لاش اند برو بوستر، ترو كونترول 60 كاونت، ري فورم، ترو كونترول 7 دايز ترايفولد، ترو كونترول ويذ داينامين 60، ترو ويت اند انيرجي جين 2+60 كاونت، ترو ويت اند انيرجي جين 2+ ترايفولد، تروفي 30 دايز اكسبيرينس كيت.

ولفتت الصحة إلى أن استخدام هذه المنتجات من الممكن أن يؤدي إلى حدوث آثار صحية خطيرة، حيث يتم تصنيعها وتخزينها في ظروف غير ملائمة ولا تتبع ممارسات التصنيع الجيد، مما قد يؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة مثل البكتيريا والفطريات والمعادن الثقيلة، كما أن بعض هذه المنتجات قد ثبت غشها بمواد دوائية لم يتم الإعلان عن وجودها في المنتج.

وتنبه الدائرة أفراد الجمهور بعدم شراء أو استهلاك أي منتج مدرج في هذا الموقع، وتنصح دائماً بأخذ المشورة من الطبيب المعالج أو أخصائي الرعاية الصحية قبل استخدام أي مكمل غذائي.