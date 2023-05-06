نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد : ستذكر دبي بفخر الشهيد عمر خليفة الكتبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم السبت الرقيب عمر خليفة الكتبي الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب في حادث حريق بمنطقة العوير.

وقال سموه في حسابه على تويتر ” رجال الدفاع المدني يضحون بالغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات وسلامة دولتنا… ستذكر دبي بفخر الرقيب عمر خليفة الكتبي الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب في حادث حريق بمنطقة العوير … نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في الدفاع المدني الصبر.