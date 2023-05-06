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محمد بن زايد يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه، السبت.

وقال سموه عبر تويتر: «أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا».



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد


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أحمد صلاح

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