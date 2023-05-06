نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه، السبت.

وقال سموه عبر تويتر: «أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا».