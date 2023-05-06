نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يكرم 255 من خريجي جامعة دبي الثلاثاء المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الدفعة العشرين “دفعة عام الاستدامة” من طلبة جامعة دبي والبالغ عددهم 255 طالبا وطالبة خلال الحفل الذي تنظمه الجامعة مساء الثلاثاء المقبل على مسرح دار اوبرا دبي، وأنهت جامعة دبي الاستعدادات اللازمة كافة للاحتفال بتخريج الدفعة الجديدة من طلبتها.

وأكد سعادة ماجد بن حمد الشامسي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي أن حفل تخريج دفعة عام الاستدامة يأتي ليتوج جهد وحصاد ومثابرة أبنائنا وبناتنا طلبة الجامعة المتميزين واختتام دراستهم الجامعية بكفاءة وهمة عالية متمنين لهم التوفيق في حياتهم العملية والمساهمة في خدمة مجتمع الإمارات ومجتمعاتهم ودولهم.

وأشار إلى أن الجامعة باعتبارها إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي وباعتبارها أحد الصروح العلمية الكبرى في دولة الإمارات ساهمت في تخريج أكثر من 3150 خريجا وخريجة يمثل المواطنون منهم 60 في المائة ويشغلون العديد من الوظائف القيادية والتنفيذية بكفاءة واقتدار.

ودعا الشامسي صناع المستقبل للمثابرة في التزود بالعلم وتوظيف كل مكتسباتهم ومعارفهم في تحقيق كل ما من شأنه تقدم الإمارات ودولهم في كل المجالات ..كما دعاهم إلى مواصلة النجاح ومواصلة طريق العلم والمعرفة في ظل القيادة الرشيدة بالدولة .

من جانبه قال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة إن الدفعة الجديدة من خريجي الجامعة تضم 255 خريجا وخريجة، منهم 36 خريجا وخريجة من برامج الماجستير في إدارة الأعمال وفي القانون والدكتوراه في إدارة الأعمال، و219 خريجا وخريجة من برامج البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات.

وأشار إلى أن الجامعة تحرص ضمن أولوياتها على جودة التعليم والذي يحظى باعتمادات محلية وعالمية مرموقة، مما انعكس إيجاباً في المخرجات الأكاديمية وتطوير آليات التعليم وتأدية الامتحانات وصولاً إلى الاحتفال الذي نستعد له اليوم بتخريج هذه الدفعة الجديدة من الطلبة، بعد أن سعدنا في العام الماضي بتخريج دفعة اليوبيل الفضي للجامعة.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة تحرص دائما على أن يتم إنجاز ترتيبات حفل التخريج وأن يخرج بأفضل صورة تليق بالجامعة التي تحمل اسم دبي والذي سيتم إقامته في هذه الأيقونة المتميزة أوبرا دبي، بهدف تشجيع الطلبة والخريجين، وبث روح البهجة والفرح في نفوسهم وأسرهم وأولياء أمورهم وتعزيز روح الإبداع والابتكار.