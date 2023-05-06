نشكركم على متابعتكم خبر وفاة مواطنين عشرينيين في حادث تصادم خطير بمسافي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 مايو 2023 10:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توفي شاب مواطن (19 عاماً) وشابة مواطنة (28 عاماً) في حادث اصطدام مركبتين وجهاً لوجه بسبب التجاوز الخاطئ على طريق غير مزدوج في شمال مسافي بإمارة الفجيرة.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة العقيد صالح الضنحاني إلى أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، ويعود سببه إلى التجاوز الخاطئ على طريق غير مزدوج قرب منطقة الخليبية بشمال مسافي بإمارة الفجيرة، ما أدى إلى وفاة شاب مواطن وشابة مواطنة متأثرين بإصابتيهما البليغتين.

وأضاف أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني انتقلت على وجه السرعة لمكان الحادث لحظة تلقي البلاغ، حيث تم نقل جثمانيهما إلى المستشفى وتم تسليمهما إلى ذويهما، فيما تسلم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد العقيد صالح الضنحاني، على سائقي المركبات بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والقيادة بحذر والتركيز وعدم الانشغال بغير الطريق واحترام الآخرين وعدم تجاوزهم للحفاظ على سلامة الأرواح، وحذر من خطر القيادة بسرعات عالية متمنياً السلامة للجميع.