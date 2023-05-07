نشكركم على متابعتكم خبر فرصة ذهبية للحصول على رخصة قيادة في دبي دون دروس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن خدمة جديدة لحاملي رخص القيادة من الفئات غير المشمولة بإمكانية استبدال رخص قيادتهم أسمتها “الفرصة الذهبية”، مشيرة الى أنه بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة إماراتية دون حضور الدروس والتدريبات بشرط اجتيازهم للاختبار النهائي المعروف باسم اختبار الطريق.

وأفادت الهيئة عبر تغريدة على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي توتير انه بالإمكان التقدم بطلب للحصول على الرخصة من قبل حاملي رخص القيادة الصادرة من البلدان التي لم تكن مشمولة في قائمة الدول التي يمكن استبدال رخص قيادتها البالغ عددها 43 دولة.

ويشترط في الحصول على رخصة قيادة في دولة الامارات الخضوع لبرنامج من التدريبات والدروس واجراء مجموعة من الاختبارات النظرية والعملية ، باستثناء للسائقين الحاصلين على رخصة قيادة من قائمة الدول المشار اليها سابقا والذين تم اعفائهم من الدروس والاختبارات بشرط تقديم مجموعة من الوثائق التي تثبت صلاحية رخص قيادتهم.

وتشير معلومات الهيئة الى ان الخدمة متاحة للذين يحملون رخص قيادة مركبات خفيفة ولا تشمل رخص المركبات الثقيلة.