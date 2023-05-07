نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يُهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال سموه عبر تويتر: “نُبارك لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، مُتمنّين لجلالته التوفيق في مهامّه الملكية، ومُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات”.