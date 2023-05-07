نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يُهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكتب سموه عبر تويتر، أمس: “أهنئ صديقي العزيز الملك تشارلز الثالث بمناسبة حفل تتويجه اليوم.. أطيب التمنيات للمملكة المتحدة ولشعبها الصديق في هذا اليوم التاريخي، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة المميزة بين بلدينا”.