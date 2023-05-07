نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه. وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم.. دولة الإمارات والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية عريقة.. ونتطلع لتطويرها لمستويات جديدة خلال عهد الملك الجديد”.







