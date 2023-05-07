نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق الملتقى السنوي لـ “يوم الموهوب الإماراتي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نظمت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين الملتقى السنوي لـ ” يوم الموهوب الإماراتي ” الذي أقيم في فندق اتلانتس النخلة بدبي تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين .

وبحسب “وام”، حضر الملتقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالتجارب الإبداعية التي عرضت خلال الملتقى، وشكر جميع المشاركين، الداعمين لبرامج الجمعية ووسائل الإعلام، وسعادة الدكتور محمد عمر بن حيدر، الذي لم يتردد في تقديم كل الدعم للجمعية.

وتم خلال الحفل استعراض ابتكارات ومواهب عدد من الموهوبين والمبدعين من أبناء الدولة، ثم جرى تكريم المشاركين وأعضاء مجلس الإدارة، والشركاء، ووسائل الإعلام.