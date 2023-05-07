منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الرقيب عمر الكتبي

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في منطقة المزهر بدبي.

وبحسب “وام”، أعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.