نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 06:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:59 والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.