نشكركم على متابعتكم خبر إنفاق الزوّار وعائدات فنادق دبي خلال 2023 يتجاوزان مستويات «ماقبل الجائحة» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أفاد مسؤولون بمؤسسات للضيافة في دبي والإمارات، بأن الأسواق الفندقية بدبي شهدت نمواً في الإنفاق والعائدات من التشغيل منذ بداية العام الجاري، بنسب تصل إلى 30%، وتتجاوز مستويات عام 2019.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023، الذي أنهى أعماله، أخيراً، في مركز دبي التجاري العالمي، إلى أن العام الجاري شهد معدلات نمو لافتة في الحجوزات وارتفاع معدلات الإنفاق في الإقامة، بما يدعم زيادة عائدات التشغيل بنسب راوحت بين 10 و30% بدبي والدولة، مقارنة بعام 2019، متوقعين نمو العائدات بقطاع الضيافة بمعدلات أكبر خلال النصف الثاني من العام.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في «أتلانتس دبي»، أيمن بكوش، إن «العام الجاري شهد منذ بدايته مؤشرات إيجابية لافتة في الطلب على القطاع الفندقي بدبي، مع ارتفاع معدلات الإنفاق بمعدلات نمو تصل 25%، مقارنة بمستويات عام 2019»، لافتاً إلى أن «زيادة الإنفاق شملت زيادة عدد ليالي الإقامة، إضافة إلى الإنفاق في المطاعم والخدمات والمرافق الفندقية».

واعتبر أن «زيادة الإنفاق في السوق الفندقية بدبي بشكل إيجابي يتجاوز مستويات عام 2019، ترجع إلى التطور المستمر في السوق والخدمات المقدمة، مقارنة بالقطاع الفندقي بالعديد من دول المنطقة، أو حتى دول أوروبية، إضافة إلى ارتفاع معدلات السياحة عقب انتهاء الجائحة، ما زاد من الطلب الفندقي في دبي»، لافتاً إلى أن «عدد الجنسيات التي أجرت حجوزات في فنادق دبي خلال الفترة الأخيرة تجاوز 187 جنسية، وكانت الجنسيات الأكثر استحواذاً على حصص الحجوزات هي: الروسية، البريطانية، والأوروبية».

بدوره، قال نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة «جي إيه للفنادق والمنتجعات»، روبرت الخوري، إن «الطلب على فنادق المجموعة بمختلف مناطق دبي شهد معدلات مرتفعة تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة»، لافتاً إلى أن «عائدات التشغيل ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسب تتجاوز 10%، مقارنة بعام 2019».

وأضاف أن «نمو الإنفاق والعائدات التشغيلية لفنادق دبي، منذ بداية العام الجاري، واكبتا النمو اللافت لنشاط السائحين، إضافة إلى زخم نشاطات الأعمال والفعاليات والمعارض، التي عززت من معدلات الطلب بشكل أكبر على القطاع الفندقي، وبنسب تتجاوز ما قبل الجائحة»، مبيناً أن «فترة الإغلاق التي شهدتها بعض الدول خلال فترة الجائحة، جعلت النشاط السياحي والإقامة الفندقية يرتفعان بمعدلات ملحوظة من مختلف الوجهات».

وأوضح أن «النشاط الكبير في القطاع الفندقي بدبي يدعم خطط النمو والتوسعات بالقطاع»، لافتاً إلى أن «المجموعة تدير حالياً نحو 1600 غرفة فندقية، فيما تبحث عن فرص جديدة للتوسع الخارجي في العديد من الدول، مثل السعودية وسريلانكا ومنطقة المحيط الهندي».

من جهته، أشار المدير العام في فندق «أنانتارا دوان تاون دبي»، حسام ملكي، إلى أن «مستويات الطلب بالقطاع الفندق بدبي، منذ بداية العام الجاري، تتجاوز مؤشرات عام 2019 بمعدلات كبيرة، وذلك لعوامل عدة، أبرزها زخم الأعمال والفعاليات والمعارض، ونمو الطلب على دبي كوجهة سياحية من مختلف الدول، وعودة الفتح الكامل للعديد من الدول التي كانت تغلق عمليات السفر، سواء بشكل كلي أو جزئي خلال الفترة الماضية».

واعتبر الرئيس التنفيذي في مجموعة «جي إتش إم» للضيافة، تومي لاي، أن «معدلات الإقبال على حجوزات الفنادق والإنفاق سجلا ارتفاعاً لافتاً منذ بداية العام الجاري، وبمعدلات تتجاوز 30%، مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما يؤشر إلى أن القطاع الفندقي المحلي تجاوز مراحل التعافي من الجائحة، ليصل إلى مراحل النمو التشغيلي، الذي يتجاوز الأعوام السابقة للجائحة».

قالت مديرة المبيعات والتسويق في «أفاني بالم فيو دبي للأجنحة الفندقية»، كريستين خاتشاتريان، إن «الطلب على الحجوزات ومعدلات الإنفاق بالقطاع الفندقي في دبي، منذ بداية العام الجاري، يسجلان معدلات نمو لافتة، وبشكل يتجاوز مستويات عام 2019 بشكل واضح، ما جعل معدلات الإشغال الفندقي تسجل ارتفاعات متباينة من المتوقع أن تستمر وتيرتها حتى نهاية العام الجاري».