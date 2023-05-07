نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد يحضر أفراح الزعابي والسويدي في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 06:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عبيد إبراهيم بن يعقوب الزعابي بمجلس الخوانيج بدبي، بمناسبة زفاف نجلهم حمد عبيد الزعابي على كريمة ماجد هلال الكعيبي السويدي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.