نشكركم على متابعتكم خبر أحمد بن محمد: دبي لا تنسى رجالها المخلصين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 مايو 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدَّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة المزهر في دبي.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله شهيد الواجب الرقيب عمر خليفة سالم بن حماد الكتبي».

وأكد سموه أن «دبي لا تنسى رجالها المخلصين، وتقدّر تضحياتهم لحماية الأرواح وحماية الوطن»، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.