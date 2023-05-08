نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تلقى صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري “بشار الأسد”.

وبحث سموه والرئيس السوري، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعبر “الأسد” عن تقدير سوريا للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية. بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.