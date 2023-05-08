نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تضبط 2.25 مليون حبة كبتاجون قبل تهريبها إلى دولة مجاورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت شرطة أبوظبي في القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص، أخفوا 2.25 مليون قرص من مخدر “الكبتاجون” داخل صناديق تحتوي على فاكهة المشمش المجفف. قبل الشروع في تهريبها لإحدى الدول المجاورة.

وكشف العميد “طاهر غريب الظاهري” مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي. أن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه بهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة بدولة الإمارات. تم بموجبها رصد العصابة والتي قامت بإخفاء الصناديق في ثلاث شقق سكنية مختلفة في إحدى إمارات الدولة.

وأوضح أن “فريق مكافحة المخدرات وباتباع كافة الإجراءات القانونية، قام بإلقاء القبض على المتهمين وضبط صناديق أقراص الكبتاجون المخدرة. والتي كانوا يخططون لتسويق جزء منها داخل الدولة وتهريب المتبقي منها إلى إحدى الدول المجاورة مشيدًا باحترافية عناصر المكافحة. التي أسفرت عن إفشال مخطط المتهمين وضبط ما يقارب 2.25 مليون حبة من مخدر الكبتاجون والأدوات المستخدمة في إعداد وتجهيز وتغليف المواد المخدرة للإتجار والترويج لها”.

وأشار، وفق “البيان”، إلى أهمية الشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، ومختلف شرائح المجتمع للوقاية من مخاطر المخدرات. مؤكداً بأنه يتوجب على كل شخص تجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية بعدم التردّد بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات.