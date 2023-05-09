نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الباراغواي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي وذلك بمناسبة فوزة في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة سانتياغو بينيا.