نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:20 والمد الثاني عند الساعة 02:58 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثاني عند الساعة 20:33.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:39 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الاول عند الساعة 18:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.