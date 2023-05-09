نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (33) لسنة 2023، بتعيين حمد معين محمد فقيه الجناحي، مديراً تنفيذياً لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي بهيئة دبي للطيران المدني.

كما أصدر سموه القرار رقم (34) لسنة 2023، بتعيين عتيق محمد فرج عتيق المهيري، مديراً تنفيذياً لقطاع التطوير الجمركي في دائرة جمارك دبي، ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.