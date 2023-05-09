نشكركم على متابعتكم خبر عرض لوحات تراثية في مهرجان سباق دلما التاريخي تروي حكايات الآباء والأجداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تزين مهرجان سباق دلما التاريخي بلوحات تراثية تعرض جوانب من البيئة البحرية من خلال بيت النوخذة ومكشات دلما ومعرض دلما البحري، وتروي حكايات الآباء والأجداد لزوار النسخة السادسة التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ونادي تراث الامارات ومجلس أبوظبي الرياضي.

وبحسب “وام”، يستقبل بيت النوخذه زوار المهرجان بتصميمه التراثي المميز ليروي لهم تاريخاً مهماً عن حياة أهل البحر والذين اشتهروا بالغوص واستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك وصناعة شباك الصيد.

وتقدم مكشات دلما صورا حية من حياة البر والبحر بقالب تراثي مميز، وعبر معرض دلما التاريخي يطلع الزائرون على عدد من المقتنيات القديمة وتشمل نماذج لقوارب الصيد وأدوات الغوص.

وعلى صعيد آخر، توجت اللجنة المنطمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الفائزين في سباقات السباحة والجري وكرة القدم الشاطئية، بحضور أحمد عبد الله المهيري من نادي تراث الإمارات، ومحمد الشاطري وسبيت خاطر الجنيبي من مجلس أبوظبي الرياضي، محمد جاسم التميمي من بلدية منطقة الظفرة.

‎وأسفرت النتائج في سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات عن ذهاب المركز الأول إلى أحمد جوهر، وفي المركز الثاني صالح الحمادي، وفي المركز الثالث دييغو مارتينيز، وفي سباق الجري لمسافة 3 كيلومترات حصد المركز الأول حسن علي ، والمركز الثاني تيريس جيلاتو، أما في سباق الجري لمسافة كيلومتر واحد نال المركز الأول محمود داماس، والمركز الثاني راشد الحمادي، وحل في المركز الثالث عبدالله الحمادي.

وحصد لقب البطولة ونال المركز الأول في بطولة كرة القدم الشاطئية فريق دلما، والمركز الثاني من نصيب فريق صير بني ياس، والمركز الثالث من نصيب فريق داس، كما توجت اللجنة المنظمة الفائزين في سباق السباحة لمسافة 400 مترً وسباق السباحة لمسافة 200 مترًوسباق السباحة لمسافة 100 متر.