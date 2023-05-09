نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل إمدادات طبية وغذائية لإغاثة الشعب السوداني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز 115 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية.

ووصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والأدوية مثل المضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.

وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى تشاد 15 طناً من الإمدادات الغذائية والتي تهدف إلى تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.

وقال سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، إنّ إرسال هذه الإمدادات الطبية والإغاثية يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أن الأزمة السودانية تسبّبت في النقص الشديد في العديد من الخدمات الحيوية ومعاناة السكان جراء عدم توافر المواد الغذائية الضرورية.

وأضاف سعادة الشامسي أن الجسر الجوي الإماراتي من المساعدات الغذائية والطبية يأتي استمراراً لنهج الدولة الإنساني القائم على مد يد العون للدول في أوقات الحاجة، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية، حيث تضع دولة الإمارات الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها.

ويأتي إرسال الطائرات الثلاث في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب السوداني، ويعكس عمق علاقاتها مع السودان لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها. كما أن هذه الإغاثة هي امتداد لرؤية دولة الإمارات الإنسانية وانعكاس لعلاقاتها مع الدول الأخرى المبنية على أواصر الأخوة الإنسانية والالتزام بمساعدة الآخرين أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.