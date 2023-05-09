إقامة دُبيّ توقّع مُذكرة تفاهم مع جامعة روشستر للتكنولوجيا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ مُذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا، بهدف تعزيز آفاق التعاون في المجالات المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها إثراء ورفد بيئة العمل.

وبحسب “وام”، قع المذكرة .. سعادة الفريق محمد أحمد المريّ مدير عام الإدارة والدكتور يوسف العسّاف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بحضور عدد من كبار المسؤولين والضباط من الطرفين .

وأكدَّ سعادة الفريق محمد أحمد المريّ أهمية مُذكرة التفاهم ودورها في تعزيز العمل والتعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من الخبرات المتراكمة في المجالات التي تُحددها والمرتبطة بالتعليم الأكاديميّ والابتكار باعتبارهما أبرز مرتكزات التطور والتنميّة التي تسعى إليها بيئات العمل، فضلاً عن البرامج التدريبية التي تزوّد رصيد الكوادر الوظيفية بالخبرات والتجارب وتمكّن قدراتهم.