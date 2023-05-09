نشكركم على متابعتكم خبر استشاري الشارقة يناقش الخميس المقبل قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 11 مايو الجاري جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس.

وبحسب “وام”، يتضمن جدول الاعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة مناقشة مشروعي قانون إعادة تنظيم كل من دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي والتقرير الوارد من لجنة المرافق العامة في المجلس وذلك بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومعاونيهما والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيه .