هيئة مطار الشارقة الدولي تشارك في معرض أوروبا للشحن الجوي 2023

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي غدا في معرض أوروبا للشحن الجوي 2023 أكبر معرض للشحن الجوي في العالم، والذي يستمر حتى 12 مايو الجاري بمدينة ميونخ الألمانية و ذلك ضمن جهودها لتعزيز مكانة مطار الشارقة على خارطة الشحن الجوي العالمي.

وبحسب “وام”، سيترأس وفد الهيئة المشارك في المعرض الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي يرافقه عدد من ممثلي الإدارات في الهيئة.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض أبرز الخدمات والتسهيلات التي تتيحها لمتعامليها كما تشارك زوّار المعرض من خلال جناح مطار الشارقة أحدث التقنيات والحلول الذكية واللوجستية التي تتبنّاها في عمليات الشحن ومناولة البضائع.

وتستعدّ الهيئة لعقد عدّة اجتماعات على هامش المعرض مع أبرز صنّاع القرار وروّاد صناعة الشحن الجوي والخبراء حول العالم بهدف تبادل التجارب والتعرّف على أحدث الاتجاهات في هذا القطاع إضافةً إلى بحث تطوير العلاقات مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي :يشكل المعرض منصة دولية بارزة وملتقى مثالياً لتطوير الأعمال وتعزيز علاقات التعاون والشراكات حيث يجتمع نخبة من ممثلي صناعة الشحن الجوي والفاعلين وصنّاع القرار في قطاع الطيران كما يحظى المعرض بإقبال متزايد سواءً من قبل العارضين أو الزوّار كما يمثل المعرض من جانب آخر بالنسبة لنا بوابة العبور إلى أسواق جديدة ولا سيّما في السوق الأوروبية لافتا إلى ان الهيئة تحرص على المشاركة في إطار سعيها لدعم أعمالها والتواصل مع مختلف شركات الطيران المتخصصة في الشحن الجوي ووكلاء الشحن العالميين من أجل تعزيز مكانة مطار الشارقة كمركز شحن جوي بارز في المنطقة والعالم.

وأضاف :نشارك مع الزوّار خبراتنا وتجاربنا في مجال مناولة البضائع والشحن الجوي إذ يتمتع مطار الشارقة بسمعة رائدة في مجال الشحن بفضل موقعه الاستراتيجي والحلول اللوجستية المبتكرة التي يوفرها لمتعامليه بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية.

الجدير بالذكر أن مطار الشارقة حقّق نمواً ملحوظاً في إجمالي مناولة الشحن الجوي خلال عام 2022 إذ تمت مناولة أكثر من 170 ألف طن بنسبة نمو 21.20% ًمقارنةً بنحو 140 ألف طن خلال العام 2021.