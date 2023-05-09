نشكركم على متابعتكم خبر “الوطنية العقارية” تكشف عن مشروع حكومي جديد بقيمة مليار درهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة الوطنية العقارية – الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية.. مشروعها العقاري الجديد “399 هيلز بارك” بقيمة مليار درهم، والذي يقع في منطقة “دبي هيلز استيت”، ومن المقرر إنجازه خلال الربع الأخير من العام 2025.

وبحسب “وام”، أكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في دبي بحضور عددٍ من المسؤولين الحكوميين، أن إطلاق “399 هيلز بارك” يضمن للمقيمين مستوى عالياً من المعيشة الراقية التي تلائم الصورة الحضارية لإمارة دبي، كما يوفر استثماراً مربحاً وآمناً للعملاء، على ضوء الثقة التي تتمتع بها المجموعة وملاءة المحفظة البالغة 13 مليار درهم بمساهمة أكثر من 800,000 من حاملي الصكوك.

ويحظى هذا المشروع بموقع متميز في قلب المنطقة، ويعني ذلك سهولة الوصول إلى أفضل المناطق ومعالم الجذب السياحي في مدينة دبي، ويمثل المشروع نقطة انطلاق لاكتشاف مناطق الجذب بالإمارة.

ويرتقي مشروع “399 هيلز بارك” بنمط حياة سكانه عبر توفير مجموعة من أحدث المرافق، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية، تأكيداً على توافقه مع أعلى معايير الاستدامة الصديقة للبيئة، تزامناً مع خطة دبي الحضرية 2040 وأيضا استراتيجية الدولة للحياد الكربوني بحلول 2050.

يشار إلى أن الوطنية للعقارات تعد الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات المرموقة، حيث تمكنت من تسليم ما يزيد على 3,200 شقة سكنية وفيلا فاخرة وعدد من مساحات التجزئة. ونجحت أيضاً في تطوير العديد من المشاريع المتميزة، بما في ذلك “كاسا فاميليا” و”كازا فلوريس” والأندلس.

يذكر أن سوق دبي العقارية تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري 2023، حيث كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أرقام استثنائية تحققت في الربع الأول من العام الجاري، ومنها تسجيل تصرّفات عقارية بلغت قيمتها 157 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. وتعد هذه الإحصاءات شهادة على تنامي الطلب على الاستثمارات العقارية في دبي، ومكانتها الراسخة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.