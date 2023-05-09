نشكركم على متابعتكم خبر “الفارس الشهم2” توزع 156 ألف طرد غذائي في سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 12:55 مساءً - وزعت فرق الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار الدعم المتواصل للجمهورية العربية السورية جراء زلزال 6 فبراير. أكثر من 156 ألف طرد غذائي، لـ780000 مستفيد سوري.

وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة التأهيل وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية. بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاعات المختلفة وتوفير ما يلزم من احتياجات أساسية للأشقاء السوريين.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي، أن الطرود الغذائية والتي جاءت عبر الجسر الجوي والبحري، تم توزيعها في محافظات اللاذقية وحماة وحمص وحلب وطرطوس. ويكفي الطرد الغذائي لأسرة سورية مكونة من خمسة أشخاص تقريباً، ويحتوي على مواد غذائية متنوعة. من الأرز والشاي والمعلبات والسكر والتمر واللبن وطحين، بالإضافة إلي توزيع مواد ومستلزمات للمعيشة كالملابس والبطاطين وغيرها.

و”عملية الفارس الشهم 2″ هي أحد أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري. وتم خلالها تسيير 181 طائرة و3 سفـن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.