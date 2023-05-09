نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:36 والجزر الأول عند الساعة 10:25 والجزر الثاني عند الساعة 21:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 26:00 والجزر الأول عند الساعة 19:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:29.