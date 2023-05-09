نشكركم على متابعتكم خبر «طرق دبي» تنضم كشريك إستراتيجي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 05:49 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

انضمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي كشريك استراتيجي إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي يقودها القطاع الخاص في الإمارة، والمصمّمة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وفتح آفاق الوصول إلى الأسواق حول العالم، وذلك وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم خدمات عالمية متميزة، ومبادرات وبرامج تحفيزية، تعزز مكانة دبي من خلال دعم وتنظيم أعمال الشركات اللوجستية والنقل التجاري، وتسهيل مزاولة أعمال شركات الأعضاء، وذلك عبر تبادل المعلومات وتوطيد البرامج المشتركة بهدف جذب الاستثمارات العالمية لتحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز فرص التقدم في تحقيق رؤية الجهتين وإرضاء المتعاملين.

وقد وقع المذكرة كل من عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

ورحب محمود البستكي، المدير العام للجواز اللوجستي العالمي (WLP) بانضمام هيئة الطرق والمواصلات بدبي كشريك استراتيجي لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي. وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام دبي ببناء نظام لوجستي مرن ومستدام. حيث تسعى المبادرة إلى مدّ جسور التعاون وتعزيز طرق التجارة عبر شبكتها الفريدة من الشركاء والأعضاء، وهو ما يزيد من حجم تجارة السلع عالية القيمة. لافتًا إلى عملها الدؤوب على تسريع إدخال البنية التحتية الرقمية (البرمجية) لجعل التجارة أكثر كفاءة وإنتاجية لأصحاب المصلحة جميعهم.

وعبر عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بتوقيع هذه المذكرة، معتبراً إيّاها الخطوة الأولى نحو تأسيس شراكة مستدامة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بحيث تعد مذكرة التفاهم بمثابة إطار استراتيجي يعزز الخدمات لأصحاب الأعمال في إمارة دبي وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون في مجالات أنشطة النقل التجاري وتوفير خدمات هادفة ومتميزة للمتعاملين من الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال والتي من شأنها المساهمة في نمو وتعزيز مكانة القطاع في إمارة دبي.

وستتولى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي (WLP) ضمن هذه المذكرة عبر شبكتها الواسعة مهام تخفيض التكاليف وتوفير الوقت والتخلّص من الحواجز التجارية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام حركة التجارة متعددة الوسائط وتسهيل مسار نقل البضائع للتجار ووكلاء الشحن والوصول بها إلى الأسواق العالمية إضافة إلى فهم التحديات التي تواجه أصحاب المنفعة من خلال النقل التجاري ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع شركاء المبادرة.

كما ستتولى الهيئة مهام تسهيل مزاولة أعمال الشركات اللوجستية والنقل التجاري من خلال تقديم الامتيازات وفق الإمكانيات المتاحة في إمارة دبي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم وإصدار شهادات عدم الممانعة للشركات التي تزاول أنشطة النقل التجاري، من خلال موقع الهيئة أو المواقع الإلكترونية التي تستخدمها الشركات والمتعاملون الراغبون في ذلك.