نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد والأسد يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بشار الأسد.

وبحث سموه والرئيس السوري خلال الاتصال علاقات البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وعبر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به دولة الإمارات من أجل لم الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك، ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.