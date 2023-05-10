نشكركم على متابعتكم خبر “موهبتي” .. برنامج إبداعي يسهم في تنمية مواهب طلبة المدارس في الفنون المرئية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ساهم برنامج موهبتي الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تنمية مواهب طلبة أبوظبي في الفنون المرئية وفنون الأداء وتسليط الضوء على إبداعاتهم.

وبحسب “وام”، أقيم الحفل الطلابي لبرنامج موهبتي على مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي وذلك بمشاركة 121 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة.

وأتاح الحفل لطلبة أبوظبي منصة مثالية لاستعراض مواهبهم الفنية في مجالات الغناء والمسرح والباليه والموسيقى والفنون الشعبية على مدار ثلاثة أيام.. وتضمن عرضا مميزا قدمه طلبة أبوظبي والعين في فن اليولة احتفاء بالتراث والقيم الإماراتية الأصيلة، فيما حفلت أجندة الفعالية بمجموعةٍ منوعة من عروض الغناء والموسيقى والأداء الحيّة بمشاركة 121 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، بمن فيهم ستة طلبة من أصحاب الهمم.

يركز برنامج موهبتي منذ انطلاقه عام 2017 على استكشاف المواهب الناشئة لطلبة أبوظبي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإثراء حسّهم الابداعي ورؤيتهم الفنية وإلهامهم لمتابعة شغفهم ويسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالثقافة والإرث الإماراتي.

ويقدم برنامج موهبتي جلسات تدريبية مكثفة على مدار العام بإشراف مدربين وأساتذة متخصصين بعد أوقات الدوام المدرسي بهدف صقل المواهب الفنية للطلبة، وذلك في مراكز الفنون التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بما فيها المجمّع الثقافي ومنارة السعديات وبيت العود ومركز القطارة للفنون وبيركلي أبوظبي ومركز الأطفال للفنون وغيرها.

وتستمر فعاليات برنامج موهبتي مع معرض الفنون المرئية للطلبة والذي يسلط الضوء على مواهب الطلبة في مجالات الرسم والتلوين والنحت والتصوير الفوتوغرافي وفن الخط.