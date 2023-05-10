نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وطاجيكستان يوقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقدت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان جولة من مباحثات النقل الجوي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا القطاع، أسفرت عن توقيع الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة ووكالة الطيران المدني في طاجيكستان اتفاقية خدمات النقل الجوي بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم ترفع القيود عن تشغيل الناقلات المعينة لكلا البلدين بموجب الحرية الثالثة والرابعة والخامسة مما سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وطاجيكستان.

وبحسب “وام”، تساهم الاتفاقيات – التي تم توقيعها في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بدبي – في رفع القيود عن التشغيل بين البلدين وزيادة الناتج المحلي للدولة وحركة النقل الجوي بين مطارات الدولة ومطارات طاجيكستان.

وصرح سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة من المباحثات مع جمهورية طاجيكستان تجسد التزامنا بتعزيز العلاقات والتعاون البناء في قطاع الطيران، كما تعتبر إنجازاً في العلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستعود بالفائدة الكبرى على ناقلات البلدين من حيث توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة.

وقال : تحرص الهيئة العامة للطيران المدني بصورة دائمة على خلق بيئة مواتية لنمو صناعة الطيران، وتلك الاتفاقيات تجسد نهجنا الاستباقي في توسيع الشراكات الدولية وتعميق تعاوننا مع جمهورية طاجيكستان من خلال توحيد الجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاتصال والسفر الجوي المستدام وتقوية الروابط بين الدول في ما بين الدولتين.