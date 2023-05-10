نشكركم على متابعتكم خبر أحمد الصايغ يلتقي وزير التجارة والاستثمار الأجنبي في البرتغال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ، مع معالي بيرناردو إيفو كروز، وزير دولة للتجارة والاستثمار الأجنبي في البرتغال، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض تطور العلاقات الثنائية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب “وام”، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والبرتغال في مختلف المجالات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وأكد معالي الصايغ الحرص المستمر من قبل القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تنمية أوجه التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.