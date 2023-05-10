نشكركم على متابعتكم خبر قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

بيّنت دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم الأربعاء، المحتوى الإعلامي المحظور في الدولة، وذلك عبر في حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.

وجاء في المقدمة، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة.

وكذلك عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

كما وتضمنت اللائحة 3 محظورات أخرى، وهي أنه لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة، كما ولا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، ولا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.