نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ميزر سيف المري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

قدّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة المغفور له ميزر سيف سهيل المري، والد كل من سيف ميزر المري وصلاح ميزر المري ومحمد ميزر المري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء بدبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.