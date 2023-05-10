نشكركم على متابعتكم خبر مكتوم بن محمد يلتقي رئيس “مورجان ستانلي” العالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي اليوم (الأربعاء) جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات البنكية والاستثمارية في العالم والرائدة في مجال الخدمات المالية.

تناول الاجتماع، الذي عُقد في مركز دبي المالي العالمي، الفرص الناشئة في المنطقة وخارجها والتي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها انطلاقا من دبي وعبر الاستفادة مما تتيحه من بنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة ومتطورة تدعم النمو وتعزز فرص النجاح، علاوة على الاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال والتي تعتمد في جوهرها على مبدأ الشراكة الإيجابية والفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لعلاقات الشراكة والتعاون بين دبي وشركة مورجان ستانلي، وقال سموه: “دبي حريصة على تعزيز نهجها الداعم لمؤسسات الأعمال والشركات المالية العالمية من أجل تحقيق نجاحات مشتركة تعزز فرص النمو والابتكار في هذا القطاع الحيوي، كذلك نحرص على تأكيد مكانة دبي كمنصة رئيسية للأعمال والاستثمارات الساعية للتوسع في المنطقة وترسيخ قاعدة أعالمها سواء إقليمياً أو عالمياً، ونثق في أثر شراكتنا الإيجابية مع المؤسسات المالية الكبرى في تأكيد دور دبي كمركز مالي عالمي ومساهم فاعل ومؤثر في تشكيل مستقبل قطاع الخدمات المالية العالمي”.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي اعتزاز الشركة برابطة التعاون الطويلة مع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مقرها الإقليمي في مركز دبي العالمي، منوهاً برؤية ودعم القيادة الرشيدة والتي كانت من أهم مقومات الازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده دبي دبي والذي عزز من مكانتها كوجهة رئيسية للخدمات المالية في المنطقة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وسعادة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ودانيال سيمكويتز، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الاستثمار، الرئيس المشارك للاستراتيجية، لشركة مورجان ستانلي.

ويعود نشاط الشركة الرائدة عالميا في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكانت من أوائل المنضمين إلى مركز دبي المالي العالمي بافتتاح مقرها الإقليمي في المركز في العام 2006، حيث تقدم الشركة من خلال ذلك المقر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والأسهم.

يُذكر أن شركة مورجان ستانلي قد سجلت في العام 2022 صافي إيرادات عالمية بلغ 53.7 مليار دولار، بينما تتمتع الشركة بفريق عمل ضخم يقدر بما يزيد على 80،000 موظف موزعين على أكثر من 40 دولة.