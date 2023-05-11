نشكركم على متابعتكم خبر قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حددت دائرة القضاء في أبوظبي، المحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل عدم التعرض إلى شخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة.

كما شملت المحظورات عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة،اضافة الى عدم نشر آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، أو تنطوي على الإساءة إلى الناشئة، أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة.

ووفق تعميم نشرته الدائرة على حسابها في “تويتر” اليوم الأربعاء، فإنه لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة. كما لايجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير. اضافة إلى أنه لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.