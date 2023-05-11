نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 116 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية لإغاثة الشعب السوداني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 مايو 2023 06:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات مساعدات لدعم الشعب السوداني الشقيق على متنها ما يتجاوز الـ 116 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية، في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في السودان ودعم النازحين في دول الجوار، وللمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية للأزمة الحالية.

وبحسب “وام”، وصلت طائرتان إلى مطار بورتسودان وعلى متنهما 100 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ، حيث تشمل الإمدادات الطبية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ، والمضادات الحيوية، والأدوية غير الستيرويدية، ومضادات الالتهابات، وضمادات الجروح الطبية، والأشرطة الجراحية، وأطقم التنظير.

وحملت الطائرة الثالثة التي توجهت إلى مطار أبشي في تشاد 16 طناً من الإمدادات الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، وأحدثت نقصاً في المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي تسيير الجسر الجوي في إطار جهود الإغاثة المتواصلة لدولة الإمارات لدعم الشعب السوداني وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها السودان. كما أن هذه الإغاثة هي امتداد لرؤية دولة الإمارات الإنسانية وانعكاس لعلاقاتها مع الدول الأخرى المبنية على أواصر الأخوة الإنسانية والالتزام بمساعدة الآخرين أثناء الأزمات وحالات الطوارئ.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة في السودان بادرت دولة الإمارات إلى إرسال مساعدات مباشرة للسودان وللاجئين السودانيين في تشاد وذلك في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء، حيث قدّمت ما يزيد على 476 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية والغذائية.